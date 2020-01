“Sulle piste di Sampeyre le opere cofinanziate dalla Regione sono finite all’80%”: Roberto Dadone precisa le parole del sindaco di Roburent

Da Sampeyre, in Valle Varaita, giunge la replica alle affermazioni, diramate a mezzo social, del sindaco di Roburent, Giulia Negri, in merito alla vicenda (roburentese) della realizzazione dell’impianto di innevamento artificiale sulle piste di San Giacomo.

Riferendosi ai finanziamenti concessi dalla Regione alle stazioni sciistiche del Cuneese, La Negri, aveva scritto sulla sua pagina Facebook che “Neppure le altre stazioni interessate dai finanziamenti hanno ancora dato il via ai cantieri”.

Il sindaco, spiegando che a Roburent i lavori non sono ancora partiti in quanto l’Amministrazione comunale precedente “ha sviluppato un progetto non conforme a quanto prescritto dalla Regione Piemonte per ottenere il finanziamento”, ha fatto intendere che – in Granda – nessuna stazione abbia ancora dato il via ai progetti co-finanziati dalla Regione.

Dalla Val Varaita, Roberto Dadone, vicesindaco del paese con deleghe a Sport, Turismo e Impianti sciistici, ci tiene a formulare una precisazione.

“Non è vero – ci ha detto poco fa dopo averci raggiunto telefonicamente – che nessuna stazione ha dato il via ai lavori.

A Sampeyre le opere sono state appaltate, e siamo all’80% di avanzamento lavori. L’apertura di stagione nel comprensorio sciistico sampeyrese è stata resa possibile proprio grazie ai cannoni sparaneve che abbiamo posizionato”.

Una precisazione – oltre che doverosa – che importante, dal momento che, in sede di richiesta di ulteriori contributi, è importante sottolineare lo stato di avanzamento dei progetti precedentemente finanziati.