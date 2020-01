Vetrina televisiva nazionale per Vicoforte e il suo Santuario, ma il servizio cita solo... Mondovì

Vetrina televisiva nazionale per Vicoforte e il suo Santuario, protagonisti su Rai 3 in access prime time alle 20.20 di lunedì 6 gennaio 2020 all'interno della trasmissione #Generazione Bellezza, in onda consecutivamente per cinque giorni fino a venerdì.

A essere folgorato dalla bellezza della basilica vicese, in prima persona, è stato il giornalista Emilio Casalini, che ha deciso di raccontare all'Italia intera le emozioni vissute all'ombra della cupola ellittica più grande del mondo e regalate dall'esperienza "Magnificat", che consente al pubblico di ammirare gli affascinanti affreschi da vicino, in un'ascesa davvero suggestiva.

Degno di nota, inoltre, il focus inerente alla possibilità per i soggetti diversamente abili di prendere parte alla visita guidata nonostante il loro handicap, grazie a un articolato sistema di funi che consente di issare la persona verso l'alto in totale sicurezza e di descriverle ciò che si staglia dinnanzi ai suoi occhi per mezzo di una radiolina.

Un'apertura davvero con il botto per #Generazione Bellezza, format che pone l'obiettivo di narrare e descrivere ai telespettatori, sulla falsa riga di quanto fatto da Alberto Angela, le meraviglie meno note del Belpaese, mediante immagini e racconti imperniati esclusivamente sul paesaggio e sul patrimonio culturale.

Tuttavia, nel servizio, il Comune vicese non è stato menzionato e il Santuario è stato accostato unicamente alla città di Mondovì: immediata, dunque, la reazione dell'amministrazione comunale sui social.

"Ringraziamo Rai 3 e Kalatà per il bel servizio sul nostro Santuario nella trasmissione di stasera #GenerazioneBellezza - si legge sulla pagina Facebook istituzionale -. Ci permettiamo però di manifestare il nostro dispiacere per il fatto che la Basilica sia stata accostata al Comune di Mondovì e non sia stato citato Vicoforte. Pare sia stata una scelta giornalistica nonostante fossero state date le giuste indicazioni sulla sede del monumento; per queste ragioni, il Comune di Vicoforte comunicherà alla Rai il proprio disappunto. È comunque motivo d'orgoglio che il Santuario di Vicoforte goda finalmente del prestigio e della visibilità che merita".