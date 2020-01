Frabosa Sottana in lutto: addio all'ex sindaco Albertina Soldano (VIDEO)

Sono ore di profondo cordoglio quelle che sta vivendo la comunità di Frabosa Sottana per la scomparsa dell'ex sindaco Albertina Soldano, per quasi tre lustri primo cittadino del Comune monregalese.

La donna è deceduta all'età di 93 anni nella serata di ieri, lunedì 6 gennaio.

Come ricorda il portale del Consiglio regionale del Piemonte, "Albertina Soldano ha affiancato con determinazione e coraggio la professione di insegnante all'attività politica in un periodo non certo favorevole per le donne. Militò nelle file della Democrazia Cristiana fin da giovanissima, venne eletta nel Consiglio comunale di Mondovì, in quello di Frabosa Sottana e fu la prima e unica donna monregalese a ricoprire la carica di consigliera regionale dal 1970 al 1980. Nel suo impegno pubblico Albertina ricevette un sostegno prezioso dalla sorella Rosalba, anche lei professoressa, che dedicò la sua vita all'insegnamento e alla famiglia".

In Consiglio regionale ricoprì gli incarichi di vicepresidente della III Commissione permanente (Problemi del Lavoro e della occupazione, Formazione Professionale, Cultura, Pubblica istruzione, Assistenza scolastica) e di componente della VII Commissione permanente (Problemi economici del settore Terziario, Turismo, Industria alberghiera, Sport, Tempo libero, Caccia e pesca, Parchi naturali).

Nel 2012 le fu dedicato un commovente filmato durante la cerimonia di premiazione della Castagna d'Oro, durante il quale la donna, emozionata, ringraziò tutti "per il bene che mi avete regalato". Di seguito il video: