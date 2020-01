Operaio si schiacciò una mano nella pressa: a processo un imprenditore di Scarnafigi

“Potrebbe aver utilizzato la mano anziché il cacciavite per la lavorazione di un pezzo di ferro nella pressa”. E’ quello che ipotizza M.M., titolare di una ditta di Scarnafigi a processo con l’accusa di lesioni colpose a seguito dell’infortunio avvenuto nella sua azienda nel febbraio 2014, quando un operaio interinale all’epoca 37enne, al suo primo giorno di lavoro, riportò lo schiacciamento della mano sinistra sotto una pressa idraulica. Per la vittima, un cittadino albanese residente a Saluzzo, la prognosi fu di due mesi e mezzo.

Il giorno dell’incidente M.M. non era presente e aveva lasciato istruzioni al figlio e a un altro dipendente: “Essendo molto semplice quel tipo di lavorazione si fa fare a chi è appena arrivato in azienda”, ha spiegato oggi in tribunale. “Non c’erano precise disposizioni scritte, ma gli era stato mostrato come utilizzare il macchinario. Dopo l’infortunio ha messo a norma la pressa secondo le direttive dello Spresal e pagato le sanzioni”.

Secondo l’accusa sostenuta dal pm Gabriella Viglione, l’operaio non avrebbe dovuto svolgere quella mansione perché non aveva seguito alcun corso di formazione. In più non sarebbe stato dotato dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica in quanto dotato soltanto di un normale paio di guanti di stoffa e di un cacciavite.

Come aveva spiegato il tecnico dello Spresal che eseguì i rilievi dopo l’infortunio“la pressa era molto vecchia e non aveva dispositivi di sicurezza”.

Il giudice ha rinviato l’udienza al 5 maggio data entro la quale le parti potrebbero raggiungere un accordo sul risarcimento. In caso contrario il processo proseguirà fino a sentenza.