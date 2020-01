Una ragazza ferita e lunghe code tra Borbore e i Sioneri in seguito a uno scontro sulla Alba-Torino

E’ di un ferito – una ragazza del ’92, trasportata per accertamenti all’Ospedale "San Lazzaro" di Alba – il bilancio dell’incidente verificatosi questa mattina, martedì 7 gennaio, lungo la Strada Regionale 29, poco dopo l'incrocio per le frazioni Montebello e Reala, al confine tra i territori di Corneliano d’Alba, Vezza d’Alba e Guarene.



Il sinistro si è verificato qualche minuto prima delle ore 8.30 coinvolgendo due veicoli: la Lancia Y condotta dalla giovane, proveniente da Torino e diretta verso Alba, e un Fiat Fiorino con alla guida un uomo che procedeva invece in direzione Borbore di Vezza d’Alba.



Per cause in via di accertamento, i due mezzi sono andati a scontrarsi nel tratto posto alla sommità della salita che, provenendo dalla frazione vezzese, precede di poche centinaia di metri l’incrocio che conduce invece verso le frazioni di Guarene e Corneliano: un attraversamento caratterizzato da una pessima esposizione e il cui fondo sarebbe facilmente soggetto a ghiacciare, come dimostrerebbe il fatto che la stessa tratta è stata teatro di un altro incidente solamente nella giornata di ieri, lunedì 6 gennaio.



Soccorsa dall’emergenza sanitaria 118 e dagli uomini del distaccamento albese dei Vigili del Fuoco – sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e la regolazione del traffico –, la ragazza è stata condotta al pronto soccorso del "San Lazzaro", ma le sue condizioni non desterebbero fortunatamente particolare preoccupazione.



In seguito all’incidente sul posto si sono registrate lunghe code, che hanno inciso pesantemente sul già congestionato traffico del mattino in direzione Alba sulla direttrice da Torino, Montà e Canale.