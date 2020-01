BANCA A 5 STELLE. Conosci quanto è solida la tua banca?

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto di banche, di solidità e di sicurezza degli istituti di credito in cui vengono depositati i propri risparmi. Il 30 dicembre la rivista specializzata Altroconsumo Finanza ha fatto il punto sulle banche italiane e sul loro stato di salute, attraverso l’analisi di due indicatori: il Cet1 e il Total Capital Ratio. Oltre agli indici numerici espressi, un altro aspetto fondamentale è la trasparenza dell’istituto di credito, che deve periodicamente aggiornare i propri documenti e renderli disponibili a soci e clienti.

La Bcc di Casalgrasso e sant’Albano Stura è stata valutata banca a 5 stelle, in vetta alla classifica, su 274 banche a confronto. “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo – commenta il direttore generale Mauro Giraudi – e di continuare a essere un punto di riferimento del nostro territorio. Da tempo puntiamo sulla solidità della nostra banca, che è la prima garanzia per soci, clienti e obbligazionisti, confermando la nostra attenzione per una sana e prudente gestione”. Il Cet1 della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura si attesta a 20,22%, ben oltre la media del sistema nazionale.

Altroconsumo Finanza scrive: “A mantenere stabilmente il giudizio massimo, pari a 5 stelle, sono 19 tra banche e gruppi bancari, vedi tabella qui sotto. Se desideri la sicurezza assoluta, puoi puntare su un conto corrente o conto deposito di una di queste banche…”







Anche il Gruppo bancario Cassa Centrale Banca, di cui fa parte la Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, raggiunge il massimo del punteggio e si colloca tra i gruppi più solidi a livello nazionale.

COME SI VALUTA LA SOLIDITA’ DI UNA BANCA

E’ importante la valutazione dei coefficienti patrimoniali per definire l’Indice di solidità bancaria. Il parametro maggiormente utilizzato per tale valutazione è il CET1 Ratio, che rappresenta il rapporto tra il capitale primario di un istituto e le sue attività ponderate per il rischio. Pertanto, più questo parametro è alto, più la banca è in grado di resistere ad eventuali problemi di liquidità e garantire i propri correntisti. In pratica l’indicatore riflette la capacità della banca di garantire i prestiti che effettua alla clientela e i rischi che possono derivare da sofferenze, incagli e altri crediti deteriorati.