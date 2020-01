“A Tavola tra Cultura e Storia” ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo con lo chef Giorgione e Barbara Ronchi della Rocca

Si terrà il prossimo 10 marzo 2020 con inizio alle ore 16.30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo, la XVIII° edizione di “A Tavola tra Cultura e Storia”, l’appuntamento annuale, inserito nel calendario de “I martedì letterari del Casinò,” che presenta pubblicazioni e protagonisti del panorama storico-enogastronomico italiano.

La rassegna, promossa dal Casinò di Sanremo in collaborazione con l’Associazione Ristoranti della Tavolozza, è dedicata alla figura di Claudia Ferraresi e propone incontri interessanti affrontando in modo originale e divertente il tema di ciò che troviamo sulla tavola e di una corretta alimentazione e sempre con la partecipazione di importanti protagonisti del mondo enogastronomico nazionale.

Parteciperanno all’incontro del 10 marzo:

Barbara Ronchi della Rocca che svolgerà una relazione omaggio a Pellegrino Artusi nel bicentenario dalla nascita (1820-2020), conosciuto in tutto il mondo come “padre della cucina italiana” e primo codificatore della cucina regionale con il suo “La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”.

Giorgio Barchiesi in arte Giorgione che presenterà il libro “Orto e Cucina 4. Da Ovest ad Est. Dalla Liguria al Friuli”. Ultima tappa per Giorgione del suo giro d'Italia alla ricerca del buono, del bello e del "laido. All’oste di Gambero Rosso Channel, che conquista tutti a suon di test e golosità, sarà consegnata la targa di Libri da Gustare 2020.

Come tradizione, durante la manifestazione verrà presentata la Guida 2020 dei Ristoranti della Tavolozza e saranno consegnati i riconoscimenti “Custodi del Territorio 2020” a cura dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza e del gruppo editoriale Morenews.

L’incontro sarà condotto dalla responsabile dei Martedì Letterari del Casinò, Marzia Taruffi e da Claudio Porchia, il Presidente dell’Associazione “Ristoranti della Tavolozza”.

Ingresso libero