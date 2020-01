Cherasco, musica e danza per la giornata di chiusura della mostra su Picasso

Domenica 12 gennaio, in occasione dell'ultima giornata di apertura della mostra “ Picasso e la sua eredità nell’arte italiana ”, in corso a Palazzo Salmatoris (via Vittorio Emanuele 31 a Cherasco), le visite guidate saranno accompagnate da una serie di mini performance di danza classica e contemporanea a cura della Joanne Cook Dance Academy Asd.



Le coreografie, su musiche di Loren Balfe (tratte da Genius Picasso - National Geographic Original Series Soundtrack) e di Erik Satie, aggiungono la dimensione del suono e del movimento alla mostra, concordemente all’operato di Picasso che ha sempre incluso, sin dagli esordi, il balletto e il teatro nella propria ricerca artistica.

La musica e le coreografie trasformeranno la visita in una vera e propria esperienza e renderanno la visita ancora più indimenticabile e suggestiva.



L’ultimo giorno saranno presenti e accoglieranno i visitatori anche i due curatori della mostra, Cinzia Tesio e Rino Tacchella, e il direttore artistico Riccardo Gattolin.

La mostra si compone di un centinaio di opere provenienti da collezioni pubbliche e collezioni private italiane ed è corredata da un catalogo che contiene i testi dei curatori e la riproduzione a colori di tutte le opere esposte.

ORARI AL PUBBLICO

Da mercoledì a sabato ore 9,30/12,30 - 14,30/18,30

Festivi ore 9,30/13,00 - 14,30/19,00



CONTATTI E PRENOTAZIONI VISITE GRUPPI

ufficio.stampa@comune.cherasco.cn.it

Tel. 0172 427050 - Fax 0172 427055

www.comune.cherasco.cn.it