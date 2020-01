Prolungata la mostra di presepi di Elsa Pinta in San Giovanni

Sono oltre 5000 le persone che fino a oggi si sono recate in San Giovanni in Borgo Vecchio ad ammirare i presepi di Elsa Pinta, insegnante in pensione di Maddalene con incredibili doti creative.

Lo straordinario successo di pubblico ha spinto il comitato del Borgo a prolungare fino a fine mese la mostra che osserverà i seguenti orari: venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.30; sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

Per chi volesse maggiori informazioni è disponibile il sito internet www.presepidielsa.com.