La sezione Federcaccia di Mondovì organizza il corso per abilitazione venatoria per l'anno 2020. Il corso avrà inizio giovedì 4 febbraio 2020 alle 20.30 presso i locali del Centro di formazione faunistico venatoria FIDC e Sede del Comprensorio Alpino CACN6, via Follone, 1.

E' gradita la prenotazione al numero 338 7070907.