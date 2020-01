I Carabinieri in congedo di Barge tra i bambini della Pediatria dell’ospedale di Savigliano per distribuire giochi, doni, sorrisi e affetto

I Carabinieri in congedo di Barge in Pediatria a Savigliano

Ieri, lunedì 6 gennaio, in occasione della festività dell'Epifania, l'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, sezione di Barge, ha fatto – così come vuole ormai la tradizione – visita al Reparto di Pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.

Scopo della visita: consegnare giocattoli e doni, sorrisi e affetto a tutti i bimbi ricoverati anche durante le Festività Natalizie.

“È stato un bel momento – commentano dall’Anc di Barge – portare, nel nostro piccolo, un sorriso a tutti i bimbi ricoverati e alle loro famiglie. Passare un po’ di tempo assieme a loro è stato per noi emozionante”.

L’Associazione intende ringraziare il direttore della Pediatria dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, la caposala, gli infermieri e tutto il reparto, compresi i volontari, “per la loro gentilezza e disponibilità”.

“Un grazie di cuore – aggiungono i Carabinieri in congedo – a chi ci ha supportato in questa iniziativa, al nostro presidente, il maresciallo Pasqualino Fiori, e a tutti i soci e volontari della sezione bargese. Grazie anche alla Cartoleria Sandra Rosso di Revello, all’Associazione “AHDS-MCT8 Una vita rara” e al suo presidente Giorgio Boniotti.

Ultimo ma non ultimo, grazie infinite a tutte le famiglie che ci hanno permesso di incontrare i loro bimbi, che hanno apprezzato la nostra visita regalandoci un semplice ma significativo sorriso.

A tutti vadano i migliori auguri di buon anno”.