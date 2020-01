Successo per la campagna "Le cose buone" della Cooperativa Armonia di Saluzzo

Per il quinto anno la Cooperativa Sociale Armonia onlus di Saluzzo ha lanciato la raccolta fondi “Le cose Buone”che, grazie al sostegno di quasi 200 persone, ha ottenuto un ottimo risultato.

La Cooperativa ha proposto una lista di regali solidali, a scelta fra borse ricche di alimenti biologici e cosmetici naturali prodotti da aziende del territorio. La raccolta fondi, anche grazie al prezioso aiuto degli Alpini – Gruppo A.N.A. di Saluzzo che ha realizzato un banchetto in Corso Italia sabato 7 dicembre, ha venduto 780 borse. Il ricavato della campagna “Le cose Buone” andrà alla Comunità residenziale per minori (ex comunità Gianotti) a Villa Luppo, gestita dalla Cooperativa Armonia.

Ad oggi ospita otto tra bambini e ragazzi che qui provano a ricostruire un percorso di crescita all’insegna della serenità e della fiducia nel futuro, grazie al supporto costante degli educatori di Armonia.

Gli ingredienti di questa campagna sono stati: 168 tisane, 478 bottiglie di birra artigianale, 164 kg di zucchero di canna, 41kg di caffè, 118 kg di formaggio, 238,vasetti di miele, 63 panettoni, 65 litri di spumante, 75 saponette,18 litri di bagnoschiuma... ma soprattutto la voglia di tantissime persone, aziende e gruppi di fare un regalo buono in tutti i sensi, un regalo che potesse offrire nuove possibilità a questi bambini attraverso esperienze e laboratori.