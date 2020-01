Vent'anni di Befana della Croce Rossa di Alba nei reparti dell'ospedale cittadini

La befana della Croce Rossa di Alba ha fatto venti. Sono vent'anni che la simpatica iniziativa dei volontari con le infermiere volontarie della Croce Rossa di Alba si ripete con la visita della befana ai reparti di pediatria, ginecologia e pronto soccorso per portare un sorriso ai bambini ricoverati o appena nati e ai loro genitori. Giocattoli, bavaglioli e calze ripene di caramelle hanno allietato così il pomeriggio dell'Epifania.

"Un grazie al personale dei reparti che ci hanno benevolmente accolto nel mezzo dei loro compiti e continue urgenze. Un altro grazie alla nostra Befana e ai volontari assunti come aiutanti. Come dice la nostra Preghiera dei volontari: "Non cancelliamo la sofferenza, ma la alleviamo; non cancelliamo la solitudine, ma portiamo solidarietà; non cancelliamo la tristezza, ma portiamo un sorriso"! è il commento del presidente del Comitato Locale Luigi Aloi.