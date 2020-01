Numeri da record per Prato Nevoso: centomila passaggi in più sulle piste

Prato Nevoso è stata presa d’assalto dai turisti nelle vacanze di Natale. Mai come quest’anno i numeri evidenziano cifre record di accessi nel corso delle ultime festività. Con un totale di 83.847 ingressi e di 805.219 passaggi, fino ad oggi, questa stagione si rivela quella con maggiore afflusso in tutta la storia di Prato Nevoso.



In netta crescita anche il Prato Nevoso Village, il parco giochi di Prato Nevoso dedicato ai bambini: anche gli ingressi al parco hanno conosciuto cifre da record, con un totale di 31.264 presenze (al 5 gennaio 2020).



"Pienone anche nelle strutture ricettive e nelle tantissime seconde case che la nostra località conta e che ogni anno sono in aumento grazie agli investimenti immobiliari che stiamo portando avanti” commenta Gian Luca Oliva della Prato Nevoso spa. “L’enorme riscontro di pubblico ci rende orgogliosi del lavoro di programmazione che da anni stiamo portando avanti: a tutti gli sciatori e i clienti di Prato Nevoso il nostro più sentito grazie per il risultato raggiunto”.