Kurio e Mascaritos vi aspettano

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».



Presentiamo due nuovi arrivi: il primo Kurio è un simil labrador nero, giovanissimo allegrissimo e davvero buono. Il secondo Mascaritos, un bellissimo segugio davvero divertente: lui "parla" sempre ed è molto dolce, anche lui giovanissimo.

Speriamo per loro che debbano passare davvero poco tempo dietro le sbarre…

grazie di cuore per l’aiuto!



Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)