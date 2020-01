Peveragno piange Giuseppe Cavallo: il ricordo della Croce Rossa

Gentile Direttore,

ci ha lasciato il volontario più “grande” della Croce Rossa di Peveragno: Giuseppe Cavallo, che aveva infatti compiuto 95 anni lo scorso maggio.

Residente a Boves, era diventato volontario della Cri trent’anni fa ed è stato per tutti un grande esempio di buon Volontario. E proprio per questa sua passione, in occasione del suo 95° compleanno, la figlia Giuseppina aveva avuto l’idea di organizzargli una festa nel cortile della sede della Cri di Peveragno con i famigliari, i parenti, i vicini di casa e gli amici della Croce Rossa con cui aveva collaborato in tutti questi anni.

Conserviamo dentro di noi il momento in cui Beppe, emozionato, nel ringraziarci per la festa ci aveva detto di essere rimasto senza parole per la sorpresa e che poteva solo aggiungere di volerci sempre bene tra di noi e con tutti. Un bel messaggio!

Nonostante le numerose difficoltà incontrate nella vita è stato un uomo generoso, ottimista e sempre di buon umore, orgoglioso della sua famiglia, a cui tutti noi siamo vicini in questa triste circostanza. Lascia la figlia Giuseppina con Riccardo, i nipoti Giangiacomo, Giulia con Francesco ed i pronipoti Stefano e Giacomo Pietro.

Il rosario verrà recitato presso la Casa di Riposo Monsignor Calandri mercoledì 8 gennaio alle ore 19. Il Funerale si terrà giovedì 9 gennaio alle ore 15 presso la Parrocchia S. Bartolomeo in Boves.

La tua famiglia della Croce Rossa di Peveragno