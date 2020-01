Alba, nubifragio 2019: scade il 22 gennaio la domanda di risarcimento ai danni

La modulistica è reperibile sull’home page del sito istituzionale del Comune di Alba, dove è possibile scaricare i moduli “B1” per i privati cittadini che hanno subito danni, “C1” per le attività produttive danneggiate e “C1 agricoltura” per le attività agricole. I moduli sono stati predisposti dalla Regione Piemonte per la “Ricognizione danni” subiti dai privati, dalle attività economiche e produttive e dalle attività agricole.