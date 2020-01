Alba, riapre strada Luini Rossi: ritorno a casa per tre famiglie evacuate

E’ prevista per stamattina, mercoledì 8 gennaio, la riapertura della strada comunale Luini Rossi, chiusa da oltre 40 giorni a causa di una frana. Oltre a comportare la chiusura del collegamento stradale, il dissesto, tra i diversi che avevano interessato il territorio albese dopo l’ondata di maltempo degli scorsi 25 e 26 novembre, aveva costretto il Comune all’evacuazione di tre famiglie, le cui abitazioni – poste a monte di frazione San Rocco Seno d’Elvio - non erano più raggiungili se non a piedi.

Ieri, martedì 7 gennaio, è stata emanata l’ordinanza comunale di riapertura della strada, che a partire da domani tornerà a essere transitabile con limitazione al passaggio dei mezzi pesanti.

"La frana è stata ridotta – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio – e sul posto abbiamo provveduto a installare sensori in grado di monitorare in continuo eventuali nuovi movimenti del terreno. Collegati a semafori, gli stessi sensori consentiranno di interrompere immediatamente il transito dei veicoli qualora dovessero registrarsi nuovi smottamenti".