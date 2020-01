Appuntamento in Fondazione Fossano Musica con l’Italian Trumpet Seminar

Riprende in grande stile il percorso di Masterclass della Fondazione Fossano Musica con un appuntamento dedicato ai trombettisti.

Sabato 11 e domenica 12 gennaio nei locali della FFM in via Bava San Paolo 48 a Fossano ci sarà una due giorni intensiva di approfondimento dello studio della tromba con 4 docenti di fama internazionale Fabrizio Bosso, Ercole Ceretta, Andres Nyqvist e Simone Telandro.

Fabrizio Bosso ha iniziato a suonare la tromba a 5 anni. A 15 era già diplomato al conservatorio G. Verdi di Torino. Coltivando di continuo gli interessi per la musica di estrazione colta si è accostato al jazz. Un richiamo forte, suadente, a cui il torinese non ha saputo reagire. Tecnicamente impeccabile, ciò che più colpisce di Fabrizio è la creazione di una grafia personale, in cui il colore e la dinamica del suono non sono mai scontati, il senso dello swing è spinto agli eccessi, la tensione creativa è costante anche nell’interpretazione di standard. Oltre ad aver svolto attivitò concertistica sotto la direzione di George Russel, Mike Gibbs, Kenny Wheeler, Dave Liebman Carla Bley e Steve Coleman, è stato anche reclutato da Charlie Haden per alcune tappe del tour promozionale dell’ultimo album della Liberation Music Orchestra. Nel 1999 viene votato come “Miglior nuovo talento del Jazz” italiano dal referendum della rivista Musica Jazz, esce il suo primo disco “Fast Flight” in quintetto con Rosario Giuliani pubblicato per la Red Records e negli anni collabora stabilmente nei gruppi di Salvatore Bonafede, Giovanni Mazzarino ed Enrico Pieranunzi. Ma sono gli anni 2007/2008 a incoronare Fabrizio come uno dei più grandi musicisti italiani. Dapprima il successo nel 2007 di quello che è considerato il suo vero esordio da leader per una casa discografica importante, la Blue Note/Emi Italia, “You’ve changed”, realizzato con il suo quartetto stabile e un’orchestra di 13 archi, la Bim String Orchestra coordinata dal violoncellista Giuseppe Tortora e diretta da Paolo Silvestri, con ospiti Diane Reeves e Sergio Cammariere. Inoltre la partecipazione al successo di “Trouble Shootin’”, un bel disco di Stefano Di Battista con il quale ha realizzato importanti tournée in Europa. Nel 2008 invece, oltre a “Five Four Fun” degli High Five ha pubblicato “Sol!” (entrambi Blue Note/Emi Italia) con il Latin Mood composto da Javier Girotto (co-leader), Natalio Mangialavite, Marco Siniscalco e Luca Bulgarelli, Lorenzo Tucci, Bruno Marcozzi, più l’ospite speciale Raul Modòn. Il secondo disco del Latin Mood, “Vamos” è in uscita per l’etichetta Schema. Sempre nel 2008 esce il funambolico duo con Antonello Salis per la Parco della Musica Records: “Stunt” con cui ha vinto il Top Jazz 2009). Fabrizio inoltre, sempre in quell’anno, ha partecipato al progetto, realizzato da Roberto Gatto e dedicato al rock progressivo, inciso anche per la serie Jazz Italiano Live 2008 del La Casa del Jazz/L’Espresso. Di quella collana è presente anche un altro progetto realizzato da Stefano Di Battista: “Omaggio a Fabrizio De André”.

Ercole Ceretta: diplomato in tromba nel 1982 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino sotto la guida del M° Renato Cadoppi, si perfeziona presso la scuola di Alto perfezionamento di Saluzzo con l’insegnamento di illustri maestri come Pierre Thibaud, Bernard Soustrot, Sandro Verzari e, al Sant Mary’s College negli Stati Uniti, con Jeff Silberschlag. Attualmente è docente alle Masterclass annuali presso la Fondazione Fossano Musica. Ha seguito inoltre masterclass in Svizzera, Francia e Stati Uniti, tenuti da Philip Smith, Dennis Ferry, Anthony Plog e Arturo Sandoval. Dal 1995 fa parte stabilmente dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con la quale ha partecipato a numerose tournée e registrazioni audio e video, suonando sotto la guida di direttori di fama mondiale come Carlo Maria Giulini, Zubin Mehta, Eliahu Inbal, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Rafael Frühbeck de Burgos. Ha partecipato in veste di solista e in gruppi da camera a vari festival internazionali a Praga, Roma, New York, Torino, Londra e Washington. Svolge un’intensa attività concertistica come solista e membro di gruppi da camera: duo Ceretta – Cognazzo (tromba e organo), trio Promenade (tromba, trombone, pianoforte), Brass Express (quintetto di ottoni della RAI), Ensemble Viotti (tromba e archi). Dal 2010 con Igor Sciavolino sonorizza dal vivo le conferenze “è tempo di musica” del climatologo Luca Mercalli. È stato docente presso i conservatori di Aosta, Torino, Cuneo, alla scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo.

Anders Nyqvist è nato nel 1977 in Svezia e ha iniziato a suonare la tromba all’età di 10 anni. Dopo essersi diplomato al liceo nella sua città natale di Trollhättan, gli ha conseguito una borsa di studio all’Hong Kong Academy of Performing Arts: qui studiò sia tromba che canto. Dopo tre anni a Hong Kong ha ricevuto una borsa di studio per proseguire lo studio della tromba presso la Royal Academy of Music di Londra. È diventato membro del Klangforum Wien nel 2004. Per Anders Nyqvist, l’opportunità di lavorare con i compositori, sviluppare nuovi suoni, contribuire con la sua esperienza e far parte del processo creativo è un ingrediente essenziale del fare musica. Si è esibito a livello internazionale sia come solista che con gruppi di musica da camera in un gran numero di festival e concerti. Come solista si è esibito con ensemble e orchestre come la Detsches Symphonie – Orchester Berlin, l’Helsinki Philarmonic Orchestra, la Radio – Symphonieorchester Wien e la Tonkünstelr – Orchester Niederösterreich. Dal 2009 insegna tromba nel programma di studi sulla Performance Practice in Contemporary Music presso l’University of Music and Performing Arts in Graz e, dal 2011, anche all’Università di Musica di Vienna. Tiene regolarmente corsi di perfezionamento in Europa e in Asia. Numerosi pezzi sono stati scritti appositamente per lui da compositori come Matthias Pintcher, Bernhard Gander, Bernhard Lang, Pierluigi Billone, Nina Šenk e Roland Freisitzer. Anders Nyqvist ha anche partecipato a un gran numero di produzioni di CD, DVD e programmi televisivi.

Simone Telandro: diplomato in tromba nel 2002 consegue la Laurea in Storia della Musica presso l’Università di Torino nel 2004 con la votazione di 110/1110 con lode. Con la stessa votazione consegue nel 2007 la laurea specialistica di II livello in tromba presso il Conservatorio di Novara. Nel 2007 ha frequentato l’International Trumpet Seminar organizzato dal Center for Advance Musical Studies ChosenVale (USA) con i docenti E. Carroll, T. Stevens, M. Stockhausen, Stephen Burns, Mark Gould e G. Cassone. Parallelamente all’attività musicale come trombettista classico, che lo ha portato a esibirsi sia con lo strumento antico che con il moderno in numerose e importanti rassegne concertistiche nazionali e internazionali (Festival Mito, AnsabachBachwoche, Settimane Musicali di Stresa ecc…). Si Specializza nel repertorio contemporaneo sia in qualità di solista (Confluenze 2011, FerienkursefurNeueMusik – Darmstadt 2012, Impuls 2013 e 2017) che come esecutore in importanti formazioni cameristiche (Divertimento Ensemble, Ensemble 900 CSI). Nel 2016 consegue il Master of Advanced Studies (MAS) in Contemporary Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano con la votazione di 6/6 “excellent” con lode. Attualmente è docente di tromba e storia della musica presso il Liceo Musicale Plana di Alessandria.

