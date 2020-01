Bra, sul Gruppo Facebook “Passeggiando per Bra mi ci è cascato l’occhio” il post di una brutta sorpresa alla rassegna Presepiando

L’Epifania tutte le feste porta via. E non solo, è proprio il caso di dire. Uno dei presepi esposti alla rassegna “Presepiando” presso i giardini del Belvedere di Bra sarebbe stato sottratto.

A darne annuncio sui social è stata un’iscritta al Gruppo Facebook “Passeggiando per Bra mi ci è cascato l’occhio”, che ha postato un messaggio di rammarico per il presepe che aveva lasciato in esposizione all’inizio delle festività e che doveva essere recuperato il 7 gennaio. Invece, l’amara scoperta. Quando gli allestitori sono andati a prenderlo, non l’hanno più trovato.

Purtroppo nei giorni attorno a Natale, la manifestazione era già stata presa di mira dall’inciviltà di qualche vandalo, che aveva dato fuoco alla creazione firmata dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Bandito. Come in quell’occasione, tanti si sono interrogati sul perché di questo possibile gesto e la notizia è rimbalzata velocemente anche su Facebook, suscitando reazioni di indignazione. L’auspicio è che possa essere ritrovato.