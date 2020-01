Donato ai Vigili del Fuoco di Fossano un seghetto alternativo a batterie per il taglio dei vetri

Sabato 21 dicembre al locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Fossano è stato donato un SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA completo di lame e caricabatteria per il taglio di vetri e/o altri materiali molto utile soprattutto in caso di estricazione di persone in caso di incidenti stradali.

È stato grazie alla sensibilità di due ditte cittadine, la F.L.I.C. SRLS di FAVOLE Luca e la LONGO SNC se questo si è potuto concretizzare.

Grazie per quanto avete fatto per i Vigili del Fuoco Volontari di Fossano, Grazie per quanto avete fatto per far sì che i nostri interventi siano sempre più efficaci ed efficienti.

I Vigili del Fuoco Volontari di Fossano non possono che ringraziarVi, assicurandoVi che questa attrezzatura, sarà utilizzata sempre con cura ma senza lesinare la fatica nell’ottica del salvamento delle persone e della conservazione dei beni come sempre agiamo nel più vero spirito pompieristico.