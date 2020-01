"Fontane di Presepi": ecco i 5 vincitori del concorso natalizio

Le creazioni artistiche (44 in tutto) sono state valutate da un'apposita commissione di esperti e suddivise in quattro categorie.

Nella sezione "artisti" ad aggiudicarsi il primo posto è stata Chiara Capelli, mentre fra i "gruppi" ha trionfato il centro diurno "Nucci-Banfi" di Dogliani, con un premio speciale in memoria di don Leopoldo Trentin assegnato al centro RAF "L'Aquilone" di Bastia Mondovì.



Capitolo scuole: la vittoria è andata alla primaria "San Lorenzo" di Peveragno, seguita dalla scuola dell'infanzia di Vigna e dalla primaria di Monastero di Vasco. Menzione speciale alla scuola primaria di Vicoforte.



Infine, la categoria "singoli": successi di Marina e Fabrizio Vinai tra gli adulti (seconda Maria Teresa Rhut, terza Lucia Marelli) e di Matteo e Alice Quaranta fra i bambini (Carlotta Vinai e nonna Mariangela seconde, Christian Marelli terzo).



Il concorso social, che premiava il presepe capace di raccogliere il maggior numero di preferenze su Facebook, ha invece visto imporsi la scuola primaria di Vicoforte.



Gli organizzatori, a margine della cerimonia e della successiva merenda conclusiva, hanno ringraziato "tutti i partecipanti, i componenti della giuria, don Adriano Preve, l'associazione 'Primalpe' per i libri offerti, quanti hanno offerto cibi e bevande, Gianfranco Peirano per la disponibilità quale custode e valente collaboratore e tutti coloro che in vario modo ci hanno sostenuto e hanno collaborato con noi per la buona riuscita della manifestazione".