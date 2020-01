Il Comune di Fossano integra i finanziamenti a favore dell'assistenza agli anziani soli

La Giunta Comunale di Fossano ha deliberato, con delibera 365 del 30 dicembre, l'integrazione al servizio di Sostegno all'attività di fornitura e trasporto pasti a domicilio per anziani soli residenti nel Comune di Fossano svolta dal Consorzio Monviso Solidale nel primo trimestre 2020.

«Abbiamo deciso di impegnarci ulteriormente a favore degli anziani soli della nostra città - il commento del Sindaco Dario Tallone e dell'Assessore Ivana Tolardo - mettendo quindi a disposizione per il prossimo trimestre 1200€ per continuare a garantire l'integrazione al servizio del Consorzio Monviso Solidale anche nei weekend e nei giorni festivi. Questa è solamente la prima fase dell'intervento integrativo, in attesa di ulteriori risorse».