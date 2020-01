La cucina stellata arriva a Saluzzo nel nuovo ristorante Castellana San Giovanni

La notizia è già stata battuta a livello nazionale. Lo chef stellato Marco Sacco e l'imprenditore saluzzese Matteo Morello, che hanno aperto il Castellana Restaurant a Hong Kong, da fine gennaio giocheranno in casa la loro seconda avventura, portando l’alta cucina a Saluzzo.

Apriranno il nuovo ristorante "Castellana San Giovanni", situato nell’antico convento legato alla chiesa simbolo del Marchesato, nell’alto centro storico, dove fino a pochi giorni fa, era aperto il ristorante “Al Convento”.

La cucina stellata in uno dei monumenti più prestigiosi è alla base del progetto che vuole aggiungere potenzialità al turismo locale, connettendolo con la possibilità di visita alla città, alla chiesa, al chiostro del convento, all’utilizzo della sala conferenze nell’ antico refettorio e del San Giovanni Resort.

"Il nome del ristorante è un nome di tradizione a Saluzzo - spiega Matteo Morello che ha alle spalle una grande esperienza in giro per il mondo, tra Australia, Inghilterra ed Estremo Oriente nel campo della ristorazione - Si ispira proprio alla nobile maschera femminile del nostro Carnevale. Si lega a miei ricordi d’infanzia, ma vuole evocare anche il forte legame con il territorio e con le sue tradizioni popolari".

Il Saluzzese offre prodotti di alta qualità - continua Morello- e l'obbiettivo di Castellana San Giovanni sarà proprio quello di portarli in tavola attraverso la rinomata cucina dello chef Sacco. Per me è una grande emozione, dopo anni di esperienza all'estero poter tornare a investire nel mio paese e nella mia terra".

L'idea dello chef è appunto quella di valorizzare in pochi piatti, ricchi di contenuto e storia, il patrimonio gastronomico che va dalle valli del Monviso, del Po e del Varaita, fino alle valli Grana e Maira. Senza dimenticare la pianura con le carni dei migliori allevamenti e i prosciutti d'eccellenza made in Cuneo, i pesci dei fiumi delle valli intorno al Re di Pietra, il Barolo, il tartufo e le tante varietà di frutta.

Accanto allo chef Sacco nell’avventura saluzzese ci sarà Enrico Degani, già Executive chef al Castellana di Hong Kong, dove il team ha portato in Oriente l’ Authentic Piedmont Cuisine.

A coordinare il nuovo progetto l' imprenditore saluzzese Gianfranco Devalle.