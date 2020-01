"Solo" 2990 abitanti per Garessio: ora l'uscita dall'Unione Montana Alta Val Tanaro è a rischio

Garessio, negli ultimi dodici mesi, ha perso 73 abitanti, passando da 3063 a 2990 cittadini (1453 uomini, 1537 donne). Analizzato singolarmente, il trend rattrista ma non spaventa, poiché segue l'esatto andamento riscontrato nella maggior parte delle realtà della provincia di Cuneo.

Il dato, tuttavia, diviene allarmante per l'amministrazione comunale se inserito in uno scenario ben più articolato, che corrisponde alla richiesta di recesso da parte del Comune valtanarino dall'Unione Montana Alta Val Tanaro, alla quale appartiene insieme ai Comuni di Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Nucetto, Ormea, Perlo e Priola.

Infatti, come emerso in occasione del Consiglio comunale tenutosi nel mese di novembre, uno dei requisiti indispensabili per rendersi indipendente da una forma associata di Comuni consiste nel raggiungimento di un numero minimo di residenti, pari a 3mila unità, esattamente dieci in meno di quante ne annoveri attualmente Garessio.

Un rischio, a dirla tutta, già evidenziato in autunno dal consigliere d'opposizione Isaac Carrara, peraltro contrario a quella che in paese è già stata ribattezzata ironicamente con l'appellativo di "Garexit": "Il dato al 31/12/2018 era di 3063 unità, ma quello aggiornato ad oggi (novembre 2019, ndr) è di 3003 unità. Di conseguenza, visto che sotto le 3000 unità il Comune deve obbligatoriamente essere parte di un'Unione, questo dato ci pone nell'impossibilità di rimanere fuori da un'Unione, qualunque essa sia".

Quali scenari si prospettano ora, qualora il Comune di Garessio non trovasse un accordo per restare nell'Unione Montana Alta Val Tanaro (la procedura di recesso dura un anno)? L'unica soluzione plausibile sarebbe rappresentata dall'ingresso all'interno di un'altra Unione Montana e, in tal senso, si rincorrono voci su un possibile accordo con quella delle Valli Monregalesi, con Pamparato che avrebbe addirittura già manifestato la propria disponibilità a dare il benvenuto al Comune governato da Ferruccio Fazio. Ultima spiaggia, la creazione ex novo di un'Unione Montana, con Garessio, va da sé, a recitare il ruolo di capofila.

DATI ANAGRAFICI - Tornando ai dati anagrafici il numero di famiglie a Garessio è passato da 1543 a 1527. Le nascite nell'ultimo anno sono state 9 (3 maschietti e 6 femminucce), mentre i decessi 45. Quarantasei, inoltre, gli iscritti nei registri comunali, ottantatré i cancellati. Diminuiscono anche gli stranieri: da 246 a 222 (101 uomini e 121 donne), che costituiscono il 7,65% della popolazione totale. La nazione più rappresentata è l'Albania (104 persone). Seguono, nell'ordine, Romania (48), Moldavia (18), Ucraina (10), Marocco (8), Cina (7), Macedonia e Polonia (4), Francia e Germania (3), Regno Unito, Stati Uniti d'America e Thailandia (2), Bosnia-Erzegovina, Madagascar, Nigeria, Olanda, Pakistan, Russia e Sierra Leone (1).