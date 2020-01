Ugo Boccacci si dimette da Consigliere dell’Unione Montana Alpi del Mare

Non solo “raggiunti limiti di età”. Ci sono altre motivazioni dietro le dimissioni di Ugo Boccacci da Consigliere dell’Unione Montana Alpi del Mare. Lo conferma lo stesso in una lettera: “In particolare ho riscontrato una crisi istituzionale che non mi consente più di partecipare direttamente alla vita di questo 'nuovo ente locale sovraccomunale' nel quale non mi riconosco più da tempo e le cui considerazioni politico-amministrative saranno oggetto di una mia relazione che sarà fatta pervenire al Consiglio Comunale di Roaschia, consesso questo che mi aveva, a suo tempo, designato rappresentante della minoranza nel Consiglio nell’Unione Montana Alpi del Mare”.

Le dimissioni erano state comunicate verbalmente da Boccacci nel corso dell'ultimo consiglio tenutosi a Boves il 28 dicembre 2019.