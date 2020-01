Vicoforte conta 24 abitanti in meno rispetto a un anno fa

Dopo la crescita registrata dodici mesi fa (+30 abitanti), a Vicoforte la popolazione diminuisce: stando ai dati elaborati dall'ufficio anagrafe del Comune, che al 31 dicembre 2019 contava 3166 abitanti (1544 uomini e 1622 donne), esattamente 24 in meno rispetto ai 3190 di inizio anno.



Un calo indubbiamente connesso al saldo negativo tra nascite (22, 11 maschietti e 11 femminucce) e decessi (49), che rende ininfluente quello (appena) positivo fra iscritti (108) e cancellati (105).



I nuclei familiari sono in tutto 1445 (+8 rispetto a fine 2018); fra questi, 78 contano almeno un membro originario di un’altra nazione e 52 hanno l'intestatario non italiano. A proposito di residenti stranieri: sono 156 (il 4,93% della popolazione totale), di cui 75 uomini e 81 donne. Gli Stati più rappresentati sono Romania (48), Marocco (31) e Albania (15), seguiti da Bulgaria (11), Francia e Nigeria (5), Brasile e Gran Bretagna (4), Gambia, Honduras e Repubblica Ceca (3), Angola, Colombia, Costa d’Avorio, Ghana, Macedonia e Repubblica Dominicana (2), Austria, Cile, Cina, Cuba, Ecuador, Guinea, Madagascar, Mali, Senegal, Sierra Leone, Ucraina e Venezuela (1).



Infine, le convivenze "anagrafiche" sono in tutto 7, a cui se ne aggiungono altre 4 "di fatto".