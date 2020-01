Natale tra tradizione e memoria, alla casa di riposo di Guarene

Quando “tradizione” fa rima con “promozione”: una formula insolita, quella promossa dal servizio di animazione SNC e l’associazione “La Bottega dell’Alpe” – innovativa unione di produttori agroalimentari e dell’artigianato delle vallate piemontesi e delle colline di Langhe e Roero, insieme per fare sistema –, che lo scorso sabato 21 dicembre ha visto protagonisti gli ospiti della Residenza SS. Carlo e Francesco di Guarene, con un progetto che mette insieme terapia occupazionale e promozione territoriale.

Gli anziani della casa di riposo, in compagnia delle famiglie, hanno infatti partecipato al consueto pranzo di Natale, seguito dalla classica tombolata, organizzati tuttavia quest’anno in maniera particolare.





“L’idea alla base del progetto è quella di avvicinare e fare incontrare le produzioni del territorio a filiera corta con il mondo sociale della terza età, per fare comprendere come l’innovazione può e deve saper valorizzare e diffondere il patrimonio delle nostre tradizioni – afferma Silvano Icardi, responsabile del progetto di animazione e promotore dell’iniziativa, attraverso La Bottega dell’Alpe –. Attraverso il racconto dei prodotti del territorio, in vendita presso l’e-commerce de La Bottega dell’Alpe, abbiamo voluto stimolare i ricordi degli anziani, ospiti della casa di riposo, con il fine ultimo di migliorarne l’autonomia, rendendoli assoluti protagonisti di una straordinaria e inconsueta esperienza, alla riscoperta di sensi, sapori, odori, profumi che risvegliano prepotentemente i ricordi delle nostre terre e del lavoro duro e instancabile di tanti uomini e donne”.





Così, con l’intrattenimento del Mago Melan – invitato da Luciano, animatore della Fondazione Ferrero –, tra una portata e l’altra, Moscato d’Asti DOCG e prodotti a base di Nocciola Piemonte IGP (cui lo chef Davide Odore, presente all’evento, ha tributato un eccezionale panettone con glassa del pregiato frutto a guscio duro delle Langhe, raccontato dal