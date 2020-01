Come creare uno shop online

Hai intenzione di creare uno shop online? Sai tutto ciò di cui hai bisogno? Prosegui la lettura di questo articolo e preparati a realizzare un perfetto negozio online.

Se sei capitato in questo articolo sei alla ricerca di informazioni specifiche per la realizzazione di uno shop online. Molto spesso ti sarà capitato di imbatterti in altri articoli che però si presentavano incompleti e non soddisfacenti. Con questo articolo abbiamo deciso di fornirti ogni indicazione di cui hai bisogno per la realizzazione del tuo sito web in modo che tu possa realizzare un negozio virtuale altamente professionale e performante. Tratteremo tutti gli aspetti di questo particolare settore e non tralasceremo niente così che tu possa iniziare a lavorare fin da subito alla realizzazione del tuo spazio web. Ti spiegheremo perciò anche come trovare un hosting specifico per ospitare la piattaforma Prestashop e perché sceglierla tra i vari prodotti che troviamo online. Prosegui questa lettura e non perderti neanche un passaggio.

Dall’idea alla realizzazione

Prima di buttarti nel fantastico mondo della creazione di uno shop online dovrai aver ben chiara la tua idea da realizzare. Ogni shop che è presente online è supportato da una specifica strategia di marketing. Senza una strategia ben elaborata il risultato sarebbe un fallimento totale. Ci sono diversi motivi per cui aprire un negozio online magari hai voglia di espandere la tua attività già presente sul territorio oppure hai avuto un’idea e vuoi svilupparla unicamente online. La differenza tra i progetti non esiste entrambi devono avere una strategia marketing ben definita che ci permette di sviluppare al meglio le capacità della nostra idea. Una volta che hai chiaro come si svilupperà la tua idea, i tuoi obiettivi e come intendi arrivarci allora sarai pronto per iniziare a creare il tuo sito web.

La scelta del dominio

Una delle primissime cose da fare è la scelta del dominio. Quello da scartare subito è il dominio gratuito che non si presentano come un’opzione per dei negozi online. Non sono infatti professionali e sono montati su hosting che non permettono di modificare in nessun modo la creazione di un web in particolare non permettono proprio la creazione di siti e commerce. Dovremo perciò scegliere domini che siano di primo o secondo livello con delle caratteristiche ben precise. Questo genere di domini sono a pagamento con un fee annuale che si rinnova automaticamente ogni anno. Per scegliere il nome del nostro dominio dovremo considerare:

Il nome della nostra azienda

Una keyword al suo interno che identifichi il settore al quale ci rivolgiamo

Non dovrà essere superiore ai 62 caratteri

Dovrà essere facile da ricordare

Non dovrà appartenere a nessun’altro neanche con un’altra estensione

Dovrà rispecchiare il nome del nostro sito web

La scelta dell’hosting

Quando abbiamo acquistato il nostro dominio è il momento di acquistare il nostro hosting. Di hosting ne troviamo diversi anche in questo caso escludiamo quelli gratuiti che non permettono di creare shop online. La scelta ricadrà su hosting condiviso o server dedicato. La differenza tra i due diversi prodotti è netta, vediamola nelle prossime righe.

Hosting condiviso

È una tipologia di hosting offerta da un provider che ci mette a disposizione una serie di servizi ed uno spazio limitato in base alle nostre necessità. Diffidate da chi vi promette spazio sempre illimitato perché non è possibile, questo genere di hosting prevede la suddivisione di un server con altri utenti ciò vuol dire che una sola macchina è suddivisa su più persone e quindi su più progetti online. Se vi recherete nelle pagine di acquisto di un hosting condiviso noterete che i vari provider mettono a disposizione due diverse tipologie di pacchetto per la realizzazione di shop online. In genere uno è piccolo ed uno è un pacchetto medio. In base al prodotto scelto avremo spazio sufficiente per inserire un certo numero di prodotti online, una serie di sessioni uniche, un numero di visite organiche che non possiamo superare e altri prodotti come caselle email, certificato SSL, backup giornaliero e molto altro. Prima di essere acquistati questi hosting condivisi devono essere analizzati a fondo e noi dobbiamo essere certi che siano in grado di gestire il nostro shop. Il problema si presenta infatti quando superiamo determinati parametri perché inevitabilmente il sito potrebbe andare offline oppure rallentare ed avere pessime prestazioni.

Server dedicato

Quando parliamo server dedicati parliamo di hosting tutto per il nostro sito web che ci viene proposto da un provider. In questo caso non ci sono limiti di utilizzo sennò quelli della macchina stessa. Non suddividiamo niente con nessun’altro utente e perciò il prodotto è a completa disposizione nostra. Non dobbiamo preoccuparci di sforare i limiti perché abbiamo davvero un’enormità di spazio a disposizione.

Prima di scegliere un hosting qualsiasi dobbiamo perciò considerare il miglior hosting per il nostro progetto. Come farlo? Nel nostro caso può essere utile scegliere un piano hosting Prestashop non difficile da reperire online e che ci permette di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Perché scegliere Prestashop per la realizzazione del nostro sito online?

Pensiamo ad esempio ad un’attività che ha un commercio elettronico online ed intende vendere i suoi dischi SSD a quante più persone possibili. Avrà bisogno di un programma facilmente utilizzabile, che sia facile da gestire e che permette a tutti di poter realizzare un e commerce in pochi e semplici passaggi. In questo caso parliamo di Prestashop il leader indiscusso in Europa dei software per la realizzazione di negozi online. Il primo grande vantaggio è che non ha nessun costo ed è gratis per sempre infatti molto spesso nei casi in cui ci affidiamo all’acquisto di un hosting condiviso lo troviamo già integrato nei nostri hosting e l’unica cosa che dobbiamo fare è l’installazione. L’installazione Prestashop è semplicissima riceveremo via email un link contenente tutti i dati importanti e che dovremo conservare per poter utilizzare la piattaforma ogni volta che ne abbiamo bisogno. Il tempo di caricamento dei prodotti è veramente ristretto e ogni sito web è fluido e rapido. Un punto sicuramente a suo vantaggio e che permette ai vari utenti di poter usufruire di un sito web performante dove poter fare acquisti. Per il proprietario del sito è facile e semplice da utilizzare, permette di creare un perfetto sito in base ai propri desideri senza dover per forza richiedere l’ausilio di un professionista.

Conclusioni

Se sei alla ricerca perciò di imbatterti in piattaforme ottimizzate per Prestashop è il caso che tu cominci a guardarti perfettamente intorno perché una volta seguito tutti i passaggi ed aver acquisto il tuo hosting per Prestashop l’ultima cosa che ti rimane da fare è quella di divertirti a realizzare il tuo negozio online. Creare un sito web e commerce non sarà mai stato così facile e divertente e potrai personalizzare ogni pagina del tuo sito in base alle tue preferenze. Ricordati che oltre allo shop online un perfetto sito di vendita deve anche avere una pagina descrittiva denominata “About Us”, una pagina dei contatti per permettere ai tuoi clienti di richiedere assistenza in ogni momento, una pagina che spieghi le modalità di pagamento e di spedizione dei prodotti. Un sito perfettamente funzionate è un sito che non lascia niente al caso, un prodotto pensato fino al più piccolo dettaglio per rendere l’esperienza di ogni cliente incredibile.