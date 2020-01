Come smaltire un toner nel 2020?

Come probabilmente già saprete, i toner sono una particolare categoria di rifiuti che necessita di uno smaltimento speciale; nonostante possano sembrare innocui, al loro interno contengono un particolare mix di sostanze tossiche per la salute umana e ambientale, tra le quali troviamo resine, carboni e siliconi. Queste sostanze se non smaltite correttamente, e lasciate all'aria aperta, possono rilasciare nell'aria tutte queste sostanze dannose, che andremo inevitabilmente a respirare. Per prevenire questo problema la legislazione italiana ha deciso di introdurre e imporre un particolare iter di smaltimento dei toner esausti, che si differisce a seconda del produttore di rifiuti. In questo articolo andremo dunque ad analizzare e capire le varie procedure di smaltimento, che se non seguite correttamente, possono portare incontro a grazi conseguenze; iniziamo subito!

Smaltimento toner di uso domestico

Come vi abbiamo accennato all'inzio, i metodi e gli obblighi di smaltimento toner variano a seconda del produttore del rifiuto. Quando i toner esausti derivano da una stampante, o una fotocopiatrice di uso domestico, posta quindi in un locale ad uso abitativo, per effettuare lo smaltimento basterà recarsi in una cosiddetta isola ecologica, ovvero una piccola zona presente in ogni città italiana, in cui sarà possibile buttare i toner esausti senza dover compilare e consegnare alcun tipo di documento. Da li i toner verranno poi prelevati e smaltiti correttamente dall'impresa che si occupa della gestione dell'isola ecologica.

Smaltimento toner derivanti da attività lavorative

Se invece i toner esausti vengono prodotti da una copisteria, o un ufficio, di qualunque tipo esso sia, la procedura di smaltimento diventa un pò più complicata. Bisognerà infatti affidare lo smaltimento all'impresa di gestione dei rifiuti della propria città, che verrà a prelevarli. Una volta prelevati caricati, sempre la stessa impresa dovrà rilasciare al produttore una copia del documento che attesta l'avvenuto passaggio dei rifiuti. Questo documento andrà conservato per ben cinque anni, e diventerà molto importante in quanto sarà una prova per le autorità dell'avvenuto smaltimento, liberando il produttore da ogni responsabilità. Una volta completata tutta la procedura dovrete recarvi annualmente alla Camera di Commercio, dove dovrete presentare un resoconto dettagliato di tutti i rifiuti speciali prodotti in 365 giorni. Tale documento non ha un vero e proprio scopo inerente alla vostra attività, servirà soltanto ad effettuare una statistica sulla quantità di rifiuti prodotta dalla città.

Perché è importante smaltire correttamente i toner esausti

Smaltire correttamente i toner esausti significa proteggere e salvaguardare l'ambiente in cui viviamo. Vi ricordiamo che i toner sono uno dei rifiuti contenenti più sostanze tossiche per salute, se abbandonati in strada avrebbero bisogno di centinaia e centinaia di anni per degradarsi senza lasciare più traccia, rovinando comunque il territorio con il rilascio delle sostanze tossiche.

Abbandonare i toner esausti, cosa si rischia?

L'abbandono dei toner esausti, classificati come rifiuti speciali, viene duramente punito dalla legislazione italiana, sia con sanzioni amministrative che penali. Se ad abbandonare il rifiuto viene sorpreso un cittadino, non responsabile di alcuna attività produttiva inerente al rifiuto stesso, la sanzione amministrativa potrà raggiungere il valore di tremila euro, con conseguente prelievo dei rifiuti abbandonati e corretto smaltimento. Se l'azione viene però compiuta da un'azienda o impresa, la sanzione, oltre a raddoppiare raggiungendo il valore di seimila euro, potrà anche assumere un carattere penale, portando il produttore dei rifiuti in seri guai giudiziari. Non sono poche al giorno d'oggi le aziende che vengono severamente sanzionate per l'abbandono di rifiuti su suolo pubblico, molte di esse, oltre a dover rispondere in sede legale e a pagare la sanzione amministrativa prevista, hanno subito anche una sospensione temporanea o permanente della loro attività, per cui vi raccomandiamo sempre di seguire scrupolosamente l'iter di smaltimento.