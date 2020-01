La rinegoziazione del mutuo è una possibilità molto importante che i clienti hanno a disposizione nei confronti della banca. Acquistare un immobile, come una casa oppure semplicemente un negozio o un garage, ci dà diritto sicuramente alla possibilità di scegliere il mutuo. Tuttavia, nel corso del tempo, possiamo decidere di surrogare o di sostituire il mutuo. Ed è una scelta a nostra disposizione. Quali sono gli obiettivi di rinegoziare il mutuo? E che cosa cambia nello specifico? Ve ne parliamo. Se invece stavi cercando un servizio di alta qualità vi consigliamo Surroga-mutuo.it/rinegoziazione-mutuo/

Cos’è la rinegoziazione del mutuo

I termini delle condizioni del contratto tra la banca e il proprio cliente possono cambiare nel corso del tempo. Sappiamo che, nel momento in cui firmiamo il contratto, accettiamo tali condizioni, ma non è detto che debbano essere le stesse nel corso del tempo. Sono delle condizioni che possono andare a vantaggio del cliente.

Ovviamente, ciò è dovuto al fatto che le nostre finanze e le disponibilità economiche non sono sempre le stesse. Per esempio, potremmo subire un cambio di lavoro, oppure ricevere una promozione. Di solito, però, si chiede la rinegoziazione nel momento in cui ci troviamo in condizioni economiche minori rispetto a quando avevamo firmato il contratto.

È bene sottolineare, però, che non è solo il cliente a poter richiedere la rivalutazioni delle condizioni, ma che può farlo anche la banca, chiedendo surroga o sostituzione. Il fine ultimo è certamente restituire il debito nei confronti della banca nel migliore dei modi, senza andare in rosso o avere problemi in futuro.

La rinegoziazione del mutuo prevede determinati interessi. Possiamo dunque modificare la durata del mutuo, estenderlo o ridurlo, oppure possiamo richiedere un cambio del tasso di interesse. Allo stesso modo, possiamo anche cambiare l’intestatario del mutuo. Sono tutte modifiche che si possono fare nel corso del tempo.

Ci sono, inoltre, dei costi secondari che abbiamo la possibilità di cambiare. Tra questi rientrano sicuramente le spese di istruttoria, le spese di incasso rata, persino le modalità di pagamento e tutti gli oneri presenti nel contratto. È molto importante poter rinegoziare il mutuo in quanto possiamo avere numerosi problemi nel corso della vita, che non possiamo sempre prevedere.

Cosa sapere sul mutuo: quanto dura e i tassi

Con la Surroga del Mutuo, possiamo anche pensare a un piano di ammortamento. Vogliamo prolungare il mutuo? Possiamo passare da un mutuo di 20 anni a uno di 30 anni. Vogliamo accorciare il mutuo? Possiamo farlo, non c’è problema. Ovviamente, dobbiamo rivolgerci però a una sede che possa aiutarci lungo la rinegoziazione.

Se, per esempio, stiamo pensando di allungare il mutuo, potremo accorciare la rata mensile. In questo modo, se abbiamo problemi di pagamento per il mutuo, non ci saranno assolutamente problemi e potremo dormire sonni più tranquilli. Sappiamo quanto il mutuo possa preoccupare numerose persone.

Abbiamo detto prima che possiamo variare di certo anche la tipologia del tasso di interesse. Ad esempio, possiamo passare da un mutuo a tasso variabile a un mutuo a tasso fisso, oppure fare viceversa. Al nostro Istituto Bancario, ad ogni modo, abbiamo la possibilità di chiedere di rivedere il proprio parametro di indicizzazione del mutuo. Siamo a un Euribor a 6 mesi? Possiamo scenderlo a un mese.

Per richiedere la rinegoziazione del mutuo, bisogna comunque parlare con il proprio Istituto Bancario. Per legge, comunque, l'Agenzia Bancaria vi risponderà alla vostra lettera e il tutto sarà rivisto mediante un notaio.