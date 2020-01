A Fossano tornano le "Domeniche a Teatro" al Teatro Portici

La rassegna "Domeniche a Teatro" dedicata ai ragazzi e alle famiglie propone, come ogni anno, spettacoli delle più note compagnie professionali, operanti sia sul territorio regionale, che nazionale e internazionale. Domeniche pomeriggio diverse, per sperimentare per la prima volta il teatro o per assaporare un’esperienza consueta, godendo in famiglia il fascino dello spettacolo dal vivo.

Si partirà domenica 19 gennaio alle 16 con "Canzoncine un po' bambine" di e con Silvano Antonelli della Compagnia Teatrale Stilema.

Il secondo appuntamento domenica 2 febbraio alle 16 vede il ritorno della Fondazione TRG con lo spettacolo “Terrarium”.





Infine domenica 1 marzo alle 16 sarà la volta de "Il paese dei quadrati magici" con la Compagnia de Il Melarancio e Cada Die Teatro.





La rassegna è sostenuta dalla Città di Fossano, dalla Regione Piemonte attraverso il Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte, un circuito di Teatro per le Scuole e per le Famiglie che coinvolge nelle sue iniziative tutte le province della Regione e dalla Compagnia di San Paolo.





BIGLIETTI

€ 5,00 (biglietto omaggio per i bambini al di sotto dei 3 anni)





I biglietti verranno posti in vendita nei giorni precedenti lo spettacolo al Cinema Teatro I Portici negli orari di apertura. Il giorno dello spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 14.30 (Cinema Teatro I Portici – via Roma 74 – Fossano tel. 0172.633381 – info@i-portici.net )