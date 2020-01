Domenica 12 Gennaio, dalle 14.30 alle 18.30, è prevista un'apertura speciale dell'ex convento dei Cappuccini di Busca, gestito dall'associazione Ingenium.

Dopo un primo anno nella veste di museo e più di 2000 visitatori accolti nelle prime aree operative, l'associazione è pronta per inaugurare un nuovo anno di iniziative culturali, al lavoro per completare tutti i tasselli di questo grande progetto di riqualificazione che è il "Parco Museo dell'Ingenio".

Si potrà visitare il parco viaggiando sul trenino, curiosare tra miniature, merletti a tombolo e macchinari d'epoca della collezione permanente; sarà inoltre l'ultima occasione per godersi il presepe in legno ad altezza naturale all'esterno ed i presepi nelle sale interne. Il Parco - Museo si trova in Viale Monsignore Ossola 1 a Busca ed è aperto ogni prima domenica del mese, dalle 14.30 alle 18.30, con ingresso gratuito. Informazioni al 346 6020107.