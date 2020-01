Benedizione dei cavalli a Bra per la festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali

Quella di rendere omaggio per un giorno agli animali, fedeli compagni di vita dell’uomo, ci ricorda come essi vadano difesi e non sfruttati o maltrattati e come Dio ce li abbia donati per custodirli. Lo sapeva bene l’abate Antonio che nell’iconografia cristiana è raffigurato con una lunga barba bianca, con un bastone e con a fianco un maialino. La tradizione di benedire gli animali nasce nel Medioevo, in terra teutonica, quand’era consuetudine che ogni villaggio allevasse un maiale da destinare all’ospedale, dove prestavano servizio i monaci. Il grasso era molto utile per preparare emollienti da spalmare sulle piaghe e per curare il fuoco di Sant’Antonio.