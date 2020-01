Arte e magia al museo di Cherasco

Per le numerose richieste il museo della magia di Cherasco, resterà aperto per tutte le domeniche di gennaio con grandi novità.

Domenica 12 Spettacolo di MARCO AIMONE (presidente del circolo Amici della Magia di Torino) – L’abilità delle mani legata ad Domenica 19 Spettacolo del MAGO SALES In “LA COMMEDIA MAGICA” Viaggio nel mondo della magia e della fantasia Domenica 26 Spettacolo del mago BUDINI’ “Budineide” Spettacolo comico in 5 dimensioni A tutti i gruppi verrà offerta un libretto guida per la visita personale al museo.

Magia e intrattenimento durante il percorso da parte degli allievi della scuola di magia del mago Sales. Ingresso invariato: 8 € biglietto intero – 6 € ridotto (dai 4 ai 10 anni)