Proseguono i "Pomeriggi Insieme dei SempreGiovani"

Il C.R.A.L. di Farigliano, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Nicola e Beppe Milano” e il Comune di Farigliano, nell’ambito dei “Pomeriggi Insieme dei SempreGiovani”, organizza per domenica 2 febbraio una gita con visita guidata alla mostra “Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno” a Palazzo Madama a Torino. Si partirà in pullman da Piazza Vittorio Emanuele II a Farigliano alle 13.45, dal bivio lungo la Fondovalle Tanaro in Frazione Naviante a Farigliano alle 13.50 e da Piazza Mercato del Bestiame a Carrù alle 14. Per informazioni e prenotazioni telefonare alla signora Romana Gaiero al numero 3387288283.

La grande esposizione vede protagonista Andrea Mantegna, uno dei più importanti artisti del Rinascimento italiano, in grado di coniugare nelle proprie opere la passione per l’antichità classica, ardite sperimentazioni prospettiche e uno straordinario realismo nella resa della figura umana.

La rassegna presenta il percorso artistico del grande pittore, dai prodigiosi esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista di corte dei Gonzaga, articolato in sei sezioni che evidenziano momenti particolari della sua carriera e significativi aspetti dei suoi interessi e della sua personalità artistica. Un’attenzione specifica è dedicata al suo ruolo di artista di corte a Mantova e alle modalità con cui egli definì la fitta rete di relazioni e amicizie con scrittori e studiosi, che lo resero un riconosciuto e importante interlocutore nel panorama culturale, capace di dare forma ai valori morali ed estetici degli umanisti.

Il Piano Nobile di Palazzo Madama accoglie l’esposizione delle opere, a partire dal grande affresco staccato proveniente dalla Cappella Ovetari, parzialmente sopravvissuto al drammatico bombardamento della seconda guerra mondiale ed esposto per la prima volta dopo un lungo e complesso restauro, e dalla lunetta con Sant’Antonio e San Bernardino da Siena proveniente dal Museo Antoniano di Padova.