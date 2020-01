Grande successo per “Prim de Genè bugia i pè” a Villar San Costanzo

Grandissimo successo per la quarta edizione di “Prim de Genè bugia i pè” con un risultato che si conferma come nella passata edizione oltre ogni aspettativa. Mercoledì 1° Gennaio, complice una bellissima giornata dal clima primaverile, non sono bastati i 1000 pettorali stampati: ben 1201 sono stati i partecipanti che hanno affollato le vie villaresi. Dai corridori alle famiglie con passeggini, dagli anziani, agli amici a 4 zampe nessuno ha perso l’occasione di ammirare lo spettacolare parco dei Ciciu ed i paesaggi che Villar ha da offrire.

Oltre a smaltire gli eccessi del cenone è stata un’occasione benefica che grazie alla quota di iscrizione ed alla generosità dei partecipanti ha permesso di raccogliere 3800 euro che saranno devoluti all’associazione Raffaella Rinaudo di Dronero. Gli organizzatori dell’iniziativa ringraziano l’associazione oltre che per il contributo nella preparazione del rinfresco finale, per il loro prezioso operato che svolgono con serietà e dedizione.

Se l’evento nato dalla collaborazione tra il comune di Villar San Costanzo e l’ASD Podistica Valle Grana è stato un successo è anche grazie alla disponibilità delle attività commerciali ed associative del territorio.

Un ringraziamento doveroso va alla Croce Rossa di Dronero e ai volontari dell’AIB di Villar che hanno prestato servizio d’ordine, agli aprifila dell’ASD Effetto Farfalla in sella alle e-bike gentilmente concesse da Cicli Mattio di Piasco per l’occasione e per la stampa dei volantini Grafica Mirò.

Il merito del rinfresco va alla Panetteria Ribero Albino, al Panificio Ponte Manuel, alla Panetteria Bono e Poetto, al caseificio La Fissello Doc e allo sponsor Studio Osteopatico Angelica Ribero. Un ulteriore ringraziamento va all’Osteria del Sorriso per il ristoro a metà percorso. Ringraziando uno ad uno tutti i partecipanti il comitato organizzatore vi dà appuntamento al prossimo anno per la quinta edizione di “Prim de Genè bugia i pè”.