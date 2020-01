Bra: al via la seconda edizione del "Nautilus"

In una società sempre più digitalizzata, l’impellenza di moltiplicare le occasioni che avvicinino i giovani alla lettura, alla bellezza che si cela tra le pagine di un libro, è stata il motivo ispiratore dell’iniziativa che a sua volta mira a non restare isolata ma vuole fungere da spinta propulsiva e in questa prospettiva si colloca come stretta sodale del Salone del Libro per Ragazzi.