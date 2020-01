Fossano, prosegue il ciclo "Easy Opera": protagonisti della terza serata l'orchestra e i cantanti diretti da Paolo Fiamingo

Sarà portata sul palco Aida: l’opera venne eseguita per la prima volta nel 1871, in occasione dell’inaugurazione del Teatro dell’Opera del Cairo e non - come molti credono - per l’apertura del Canale di Suez, avvenuta due anni prima. È un melodramma composto nella piena maturità di Verdi, con l’abbandono dei toni epici, patriottici e corali del Nabucco ed un ripiego su scrittura più intimistica, ricca di un lirismo di stampo europeo, quasi wagneriano, accentuato anche dalla presenza discreta di motivi-cardine, che costituiscono l’ossatura di tutta l’opera wagneriana (salvo qualche concessione alla grandiosità, come nella scena del trionfo).