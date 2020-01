A Ostana si parla di “cooperazione di comunità”: sabato l’incontro promosso da Comune, Confcooperative e Uncem

A Ostana si parla di “Riconoscere, gestire e sviluppare beni comuni: lo strumento delle cooperative di comunità”. Sabato 11 gennaio, è infatti in programma l’incontro promosso da Comune, Confcooperativa e Uncem (Unione nazionale Comuni ed Enti montani).

Si terrà nel salone municipale della Villa. La giornata sarà aperta al pubblico, con lo scopo di offrire spunti d’approfondimento sul tema della cooperazione di comunità. Interverrà Giovanni Teneggi, referente di Confcooperative proprio per la cooperazione di comunità.

“Il fenomeno della cooperazione di comunità è un fenomeno in crescita e diffuso sul territorio nazionale – spiegano dal Comune di Ostana – spesso come risposta a sfide e difficoltà nei territori interni e montani. Possedendo una grande eterogeneità di esperienze, le cooperative di comunità nascono per valorizzare aree impoverite o vulnerabili, per ripristinare e salvaguardare beni comuni o funzioni pubbliche, per cogliere opportunità economiche nascoste o programmare processi di innovazione in senso comunitario. Sono così protagoniste della rinascita di servizi negli ambiti più disparati, dal turismo, al welfare, dalla cultura alla produzione agricola, tra i tanti”.

Ecco spiegato perché l’Amministrazione comunale, da anni in prima linea con la promozione di processi di rigenerazione, sostiene con interesse la giornata, “con l’intenzione di approfondire il tema e stimolare i partecipanti all’esplorazione di percorsi di economia sociale e civile, declinabili localmente, creando un circolo virtuoso sul territorio”.