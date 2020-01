Al via a Prato Nevoso il Deejay Xmasters Winter Tour 2020

Ci siamo, il Deejay Xmasters Winter Tour 2020 è pronto a partire.

Sabato 11 e domenica 12 nel comprensorio di Prato Nevoso, si svolgerà infatti la prima delle cinque tappe che (tra gennaio e aprile) toccheranno alcuni dei migliori ski resort italiani.

Quella di Prato Nevoso è ormai diventata una “classica” dei Deejay Xmasters. La carovana dell’evento più action d’Italia tornerà infatti sulle Alpi Liguri per il terzo anno consecutivo. Il motivo è abbastanza ovvio: quella di Prato Nevoso è storicamente una delle location più votate al Freestyle, una delle prime ad aver veramente creduto in queste discipline.

Lo Snowpark è tra i più amati da rider italiani ed internazionali, protagonista di numerosi video e photo shooting, contest e gare di sci e snowboard Freestyle. Non a caso, proprio questo weekend, si svolgerà la prima tappa della Coppa Italia di Snowboard Freestyle (specialità Slopestyle e Big Air) organizzata dalla FISI – Federazione Italiana Sport Invernali.

Alla prova parteciperanno circa 80 tra i più forti snowboarder del panorama nazionale. Tra questi la new entry della Nazionale Italiana Ian Matteoli, il giovanissimo Marcy Grassis, Federico Giovannini e gli altri rider della The Garden Snowboard School di Madonna di Campiglio e gli atleti della WE Snowboard di Cervinia.

La prova di Big Air si svolgerà su un salto di 14m, con possibilità per i più piccoli di utilizzare quello da 7m, mentre quella di Slopestyle avrà set up composto da 5 ostacoli in sequenza: 2 rail, una cisterna e 2 jump.

Mentre in quota si svolgeranno le gare, la “Conca” di Prato Nevoso verrà animata dalla musica e dal divertimento del Deejay Xmasters Village. Animazione no stop dall’apertura degli impianti fino all’orario dell’apres ski. Inoltre, sempre nel Village, sarà possibile: testare le nuove tavole Nitro, gli sci Armada e provare le emozioni dello Snow Tubing e dello Snow Bowling.

Come sempre, al fianco del Deejay Xmasters Winter Tour scenderà in campo Jeep con la sua nuovissima gamma. A Prato Nevoso, e poi in tutte le altre tappe del Tour 2020, sarà possibile testare i SUV Jeep specializzati nell’off-road, tra cui l’iconica Wrangler, la flagship Grand Cherokee e le versioni Trailhawk dei modelli Renegade e Compass.

DEEJAY Xmasters Winter Tour 2020:

11/12 gennaio: Prato Nevoso

25/26 gennaio: Pila

7/8/9 febbraio: Moena

22/23 febbraio: Ovindoli

3/4/5 aprile: Cervinia