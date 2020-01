Alessandro Marabotto torna a Radio 105

È tornato ai microfoni di Radio 105 lo speaker fossanese Alessandro Marabotto, classe 1975, una delle voci di punta della radio milanese da metà anni ’90 fino al 2005 quando scelse di lasciare il mondo dello spettacolo per diventare formatore in Apple.

Mai lontano dalla musica, Marabotto in Apple faceva il Master Trainer per software di produzione musicale ed ha lavorato anche a “Mirror”, spettacolo teatrale da lui scritto e diretto, e, al momento, in stand by per lasciare spazio a questa nuova avventura radiofonica. Marabotto ha infatti rinunciato a una tournée tra Italia e Spagna con lo spettacolo Mirror per rientrare in Piemonte e stare accanto alla famiglia.