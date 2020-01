Casa delle associazioni di Bra: canone in scadenza

E’ in scadenza il canone per l’utilizzo degli spazi nella Casa delle Associazioni di Bra, in piazza Valfrè di Bonzo. Entro il 31 gennaio 2020 le associazione concessionarie dovranno infatti versare il contributo per il nuovo anno, confermato a 80 euro.

Per il saldo della quota è possibile rivolgersi direttamente alla cassa dell’ufficio Economato comunale (via Barbacana 6, secondo piano), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 12.45, oppure fare un versamento sul conto corrente postale n. 15746126 intestato al Comune di Bra, oppure, ancora, effettuare bonifico bancario presso la Tesoreria della CRBra, sede di via Principi di Piemonte, sul codice Iban IT88Y0609546040000010801357, intestato al Comune di Bra, piazza Caduti Libertà 14, con causale “Quota casa associazioni anno 2020”.

Qualora un'associazione non intendesse proseguire nella concessione, dovrà darne comunicazione all’ufficio Patrimonio entro il 31 gennaio 2020, sgomberando i locali assegnati e riconsegnando le chiavi dell’edificio.

Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Patrimonio del Comune di Bra al numero 0172.438339.