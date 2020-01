Cuneo: al via i cantieri per la riqualificazione di corso Giolitti

Lunedì 13 gennaio, nel corso della mattinata, inizieranno i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento con l’Oltrestura e riqualificazione di corso Giolitti, previsti all’interno del progetto “Periferie al centro - Dpcm 25 MAGGIO 2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie - Intervento N. 3”.

L’intervento prevede la sostituzione della pavimentazione dei marciapiedi di corso Giolitti (lato monte, civici dispari), la realizzazione di una pista ciclopedonale in via Lungostura XXIV Maggio, una nuova ciclabile e nuova illuminazione sul viadotto Soleri e la realizzazione di un percorso ciclopedonale in via Valle Maira, sino all’intersezione con via San Giacomo.

In particolare, lunedì 13 gennaio sarà allestito il cantiere in corso Giolitti, con la posa della recinzione sul fronte di due isolati: quello del liceo Classico, compreso tra via XX Settembre e via Q. Sella, e quello compreso tra Q. Sella e via Bassignano. Il cantiere interesserà esclusivamente l’area di marciapiede tra i portici e la strada, lasciando agibili sia i portici dei fabbricati sia le strade perpendicolari a corso Giolitti (resteranno quindi percorribili via XX Settembre, via Q. Sella e via Bassignano).

Per limitare i disagi, i lavori saranno realizzati in step successivi: mano a mano che si andranno a completare i primi isolati il cantiere si sposterà sui successivi, sino al Piazzale della Libertà.

L’importo dei lavori, affidati all’ATI (associazione temporanea di imprese) Abruscato Giovanni e Abruscato Salvatore con sede in Ventimiglia di Sicilia (PA), ammonta a complessivi € 1.107.756,95 con una durata contrattuale pari a 365 giorni.