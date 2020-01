Cuneo: ultimi accorgimenti al nuovo regolamento per dehors e padiglioni

Il periodo natalizio per i dirigenti del Comune di Cuneo Walter Martinetto, Massimiliano Galli e Pier Angelo Mariani ha portato un incontro con Vincenzo Bennardo, comandante provinciale dei vigili del fuoco, utile a diramare alcuni dubbi relativi al nuovo regolamento comunale per dehors e padiglioni.

Nel corso della serata di ieri (mercoledì 8 gennaio), in sala Vinaj, i tre dirigenti hanno relazionato in merito all'incontro e presentato la nuova versione del regolamento ai membri della VII^ commissione consigliare. Presenti per l’occasione anche gli assessori Luca Serale e Paola Olivero, e, nel pubblico, alcuni membri dei Comitati di Quartiere e il Segretario Generale di Confcommercio Cuneo Marco Manfrinato.

Il documento era già stato presentato in una commissione analoga lo scorso 10 dicembre, ma nell'ultimo consiglio comunale del 2019 era stato richiesto un nuovo passaggio con i consiglieri. Al centro, la definizione tecnica di dehors e padiglioni, e il loro rapporto rispetto al Codice della Strada e al Codice di Prevenzione Incendi.

Secondo quanto relazionato dai dirigenti comunali le forze di soccorso considerano i dehors – strutture facilmente rimovibili alla bisogna – come “trasparenti” dal punto di vista delle attività operative; i padiglioni invece - più fissi e tutt'altro che rimovibili – devono permettere il passaggio dei mezzi di soccorso lasciando uno spazio libero disponibile di almeno 3,50 metri.

“Le attività di somministrazione cibo e bevande non devono sottostare alle disposizioni del Codice di Prevenzione Incendi, ma solo a quelle del Codice della Strada – hanno specificato i dirigenti – e abbiamo apportato le necessarie modifiche tecniche agli articoli del regolamento. Crediamo a questo punto di aver riflettuto e controllato a sufficienza, e che questa sia la versione attualmente migliore del documento”.

Il nuovo regolamento comunque non disciplina la musica di sottofondo per le due tipologie di strutture; l’assessore Serale ha quindi rinnovato l’impegno già preso il mese scorso di tornare ad aggiornarlo in questo senso dopo un attento di lavoro con i Comitati di Quartiere e le Associazioni di Categoria, da presentarsi prima dell’inizio della bella stagione.

“Ogni anno dal 2015 – ha sottolineato Serale – sono state rilasciate 141 autorizzazioni l’anno in media, sintomo di come la nostra città sia fiorita e stia fiorendo dal punto di vista commerciale. È bene però sottolineare che il presentare un’istanza per dehors o padiglioni non equivale a ricevere l’autorizzazione: ogni richiesta è analizzata a fondo in ogni sua possibile criticità e valutata in modo serio e puntuale”.

Per la consigliera Laura Menardi, però, i dubbi sembrerebbero non essere stati fugati del tutto: “Non riconosco una reale differenza tra dehors e padiglioni – ha detto - , perché per rimuovere i primi dalla sede stradale per lasciar passare i soccorsi ci si impiegano comunque minuti interi, che potrebbero fare la differenza quando si tratta di salvare una vita. Dichiaro apertamente che voterò contro, in consiglio comunale”.