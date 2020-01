Fossano: contributo dalla Regione per l'impiego di detenuti

La Regione Piemonte ha accettato la richiesta del Comune di Fossano di cofinanziamento destinato all'impiego temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale in cantieri di lavoro.

In modo particolare la Giunta guidata dal Sindaco Dario Tallone aveva chiesto alla regione un impegno di 15.305,10 euro per l'impiego di 2 operai presso il settore manutenzione del Comune come spiega il primo cittadino «Il progetto prevede l'inserimento di 2 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale adibiti ad interventi di manutenzione dell'arredo urbano e della segnaletica (piccoli lavori di falegnameria, tinteggiatura e simili) al fine di garantire l'acquisizione di competenze professionali per un futuro sbocco lavorativo di carattere stabile e duraturo per i soggetti coinvolti. Questa è quindi una tappa fondamentale per il percorso di reinserimento dei soggetti interessati all'interno della società dopo il termine della pena».



Il Progetto prevede di impiegare gli operai per 255 giorni con un orario settimanale di 30 ore.Il Comune di Fossano con delibera 281 del 7 novembre aveva deliberato un impegno di spesa pari a 6.235,17€ ad integrazione della spesa prevista complessiva di 21.540,27 euro.