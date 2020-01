Il Gruppo Alpini di Savigliano ricorda i caduti e i dispersi della Divisione Alpina “Cuneese”

Commemorazione del Gruppo Alpini di Savigliano questa domenica 12 gennaio in ricordo dei caduti e dispersi della Divisione Alpina Cuneese.

L’inizio del corteo sarà alle ore 9.30 dalla sede del Gruppo in via degli Studi per arrivare fino al Monumento a San Giovanni dove si svolgerà il saluto e l’alza bandiera.

Alle 11 si svolgerà la Santa Messa.

Si tratta di un evento che anticipa l’atteso importante Raduno degli Alpini “Della Piana”, l’anno scorso svoltosi a Fossano e quest’anno in programma a settembre a Savigliano.