Il Quotidiano in classe, l'iniziativa grazie alla Fondazione CrSaluzzo apprezzata da docenti e studenti delle scuole del territorio

La Fondazione CR Saluzzo in questi ultimi anni ha dato agli studenti degli istituti superiori saluzzesi la possibilità di confrontarsi quotidianamente con tematiche legate all’attualità, tramite l’adesione all’iniziativa il “Quotidiano in classe” promossa dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori di Firenze, che ha interessato gli allievi dell’Istituto Denina, del Soleri-Bertoni e del CNOS-FAP.

"L’ adesione al progetto del Quotidiano in classe - spiega il presidente Marco Piccat - permette alle scuole, oltre a ricevere giornalmente alcune testate per un approfondimento attivo e corale delle notizie più importanti della vita del paese, di partecipare ad una serie di progetti specifici, che portano i giovani ad avvicinarsi al mondo dell’economia (Progetto “Young Factor” di alfabetizzazione finanziaria), al mondo delle fake news (Progetto “A caccia di Bufale”), al mondo della comunicazione digitale (Progetto “Digital literacy”).

Il prof. Giuseppe Tardivo, responsabile del progetto presso l’ITC Denina ha segnalato che, nel 2019 “ sono state distribuite 15 copie al giorno del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore (per le classi 4^ e 5^). Per il 2020 presumo che continueranno ad arrivare 15 copie del Corriere della Sera ed alcune del Sole 24 Ore. Gli insegnati che hanno utilizzato i quotidiani in classe, oltre al sottoscritto, sono stati i professori, Conte, Manca, Vottero e Tamagno, docenti delle seguenti materie: religione, diritto, italiano ed economia”.

Secondo la Dirigente scolastica Alessandra Tugnoli “si tratta di un’;iniziativa, quella del Quotidiano in Classe, di grande importanza ed apprezzata sia dagli studenti che dalle famiglie. Gli allievi, nel report finale che compilano nel mese di aprile/maggio, valutano positivamente questa opportunità, poiché riconoscono che, nonostante la facilità di accesso alle notizie, occorre una alfabetizzazione nell’imparare a selezionare le informazioni ed analizzare gli articoli, per diventare degli adulti competenti ed in grado di orientarsi nella complessità odierna. Sono mediamente 7/8 le classi (incluse quelle del corso carcerario di Liceo Artistico) che ricevono alcune copie del quotidiano Il Corriere della Sera e del Sole 24 ore. I docenti che hanno aderito all'iniziativa sono la quasi totalità dei docenti di lettere, storia e diritto”.

La Prof.ssa Gastaldi, Direttrice del CNOS-FAP Saluzzo comunica che “per l’anno 2018/2019 sono arrivate alla scuola 30 copie del Corriere della Sera che hanno interessato 3 classi, 3 formatori di area linguistica quindi circa 75 allievi, mentre per l’anno scolastico 2019/2020 sono state richieste 40 copie del Corriere della Sera, per 4 classi interessate, 3 formatori di area linguistica circa 100 allievi interessati”.

L’iniziativa, che rientra nel complesso delle diverse iniziative di intervento a favore degli istituti superiori del Saluzzese, viene seguita con particolare attenzione dal CdA della Fondazione, sempre più attento a scegliere, nella misura delle risorse finanziarie disponibili, di appoggiare le proposte che possano effettivamente generare una maggiore partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica dei giovani, e favorire la conoscenza delle possibilità negli ambiti lavorativi potenzialmente interessanti ai fini di un loro inserimento.