Matilde Cavallo è il nuovo sindaco junior dei ragazzi di Corneliano d'Alba

Nel corso delle elezioni per il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi svolte presso la scuola secondaria di primo grado di Corneliano è stato eletto il nuovo sindaco junior del CCR. Con un punteggio di 62 voti su 94 validi è risultata vincitrice, Matilde Cavallo, 12 anni di Piobesi d'Alba che frequenta la seconda media. Matilde succede al sindaco junior uscente, Mari Anitei.

Prossimamente ci sarà un momento ufficiale in Municipio con la presentazione del CCR composto da dieci ragazzi (sette in maggioranza e tre in minoranza).