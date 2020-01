Monastero di Vasco e la frana in località Pagliani: il sopralluogo dell'assessore Gabusi

Marco Gabusi , assessore regionale ai Trasporti, si è recato con i tecnici della Regione Piemonte nella mattinata di mercoledì 8 gennaio a Monastero di Vasco, su invito del Consigliere comunale (e provinciale) Pietro Danna , al fine di sincerarsi dal vivo delle condizioni in cui versa la strada, attualmente chiusa al traffico, in località Pagliani, colpita nel mese di novembre da una frana.

Il totale del cofinanziamento, in particolare, dipenderà dall'entità dei lavori.

Una porzione dell'opera di ripristino, tuttavia, dovrà essere economicamente sostenuta dai privati, in quanto in loco è stato riscontrato un problema di regimazione della acque. Si rende dunque necessario risolverlo, onde evitare che nuovi smottamenti si palesino in futuro.